Vídeo mostra dois atiradores executando homem no Parque dos Ipês em Cascavel

Uma câmera de segurança flagrou a execução de um homem, identificado como Ricardo Mauss na noite dessa segunda-feira (9), na Rua Domingos Zago no Parque dos Ipês, região oeste de Cascavel.

No vídeo, a vítima estaciona o veículo Peugeot de cor preta e na sequência um veículo de cor branca fica ao lado e dois atiradores disparam várias vezes contra o homem que morreu na hora.

Um veículo com as características parecidas com o dos atiradores foi incendiado momentos após o crime em frente ao Cemitério Jardins que fica próximo ao local.

Equipes da Polícia Militar e da Delegacia de Homicídios fazem diligências para tentar identificar os atiradores.

Denúncias podem ser feitas pelos telefones 190 e 197.

Veja as imagens do crime:

