Vídeo mostra briga: mulher é segurada enquanto outra a agride

Santa Tereza do Oeste – A Polícia Civil de Santa Tereza do Oeste investiga uma agressão registrada no último sábado no Município. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma jovem no chão enquanto outras pessoas a seguram e uma terceira a agride.

De acordo com pessoas próximas à vítima, ela e a agressora teriam se desentendido e iniciado uma briga na casa de uma delas. Mas durante o fato, duas outras pessoas teriam segurado a jovem, que nas imagens aparece no chão, para que a rival batesse nela.

De acordo com testemunhas, a vítima apanhou tanto que desmaiou. Não há informação sobre quem a socorreu nem para onde a jovem foi levada.

A polícia já identificou as três pessoas que aparecem nas imagens, as quais devem ser convocadas para prestar depoimento. O fato deve ser apurado como lesão corporal.