Vídeo de segurança mostra homicídio no bairro Cascavel Velho

Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que os ocupantes de um veículo Gol disparam contra um veículo Fusion causando a morte de um jovem e ferindo gravemente outros dois na manhã dessa sexta-feira (5), na Rua Itália no bairro Cascavel Velho em Cascavel.

De acordo com informações da Polícia Militar, a briga entre os dois grupos começou em uma tabacaria na Avenida Brasil. Os suspeitos do crime teriam seguido as vítimas até o local onde ocorreu o crime.

Durante o confronto, Diego André Morinelli de 28 anos morreu e Douglas Bruchinski de 25 anos e outro rapaz não identificado sofreram ferimentos graves e foram encaminhados para o Hospital Universitário.

Veja as imagens feitas pelo nosso repórter fotográfico, Aílton Santos: