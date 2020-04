VÍDEO: com estiagem moradores de Foz do Iguaçu atravessam a pé o rio Paraná até a Ilha de Acaray

Quem passa pelo Rio Paraná, o famoso Paranazão em Foz do Iguaçu na tríplice fronteira nas últimas semanas tem notado que o cenário mudou.

O mesmo acontece com o Rio Iguaçu, onde o nível das águas chegou a 330 metros cúbicos por segundo nas Cataratas do Iguaçu, dentro do Parque Nacional, volume que representa um quinto da vazão tradicional do atrativo, que é de 1,5 mil metros cúbicos por segundo.

No Rio Paraná, também conhecido a vazão caiu mais de 40% segundo a usina de Itaipu, o que permite cruzar a pé da margem para a Ilha de Acaray, na fronteira com o Paraguai.

O vídeo abaixo foi enviado por um grupo de moradores, que aproveitou o feriadão de Páscoa para visitar o local, que fica um pouco acima da Ponte Internacional da Amizade.

A travessia ocorreu em um dos lados da ilha. No outro lado, o volume de água é maior e não permite a prática nestas condições.

A reportagem é de Ronildo Pimentel do Portal CabezaNews.