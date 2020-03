VÍDEO: com carro carregado de cigarros, motorista tenta fugir a pé da PRF em Corbélia

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem e apreendeu um veículo carregado de cigarros na noite dessa terça-feira (17) no km 476 da BR-369 em Corbélia.

A equipe da PRF deu ordem de parada para um veículo GM/Vectra, com placas de Foz do Iguaçu e o condutor desobedeceu a ordem e iniciou fuga. Após alguns quilômetros o motorista abandonou o veículo em meio a uma plantação e tentou fugir a pé, mas foi detido pelos policiais.

No interior do veículo havia aproximadamente 10 caixas de cigarros. O condutor, de 26 anos de idade e o veículo com cigarros foram encaminhados para a Polícia Federal em Cascavel.