Vida social: Presos por homicídio tiram selfie em cadeia pública

Reportagem: Cláudia Neis

Laranjeiras do Sul – Dois presos por homicídio, ambos moradores de Lindoeste, “encontraram”-se na Cadeia Pública de Laranjeiras do Sul e registraram o encontro com uma selfie, que foi enviada a familiares e a amigos dos dois e que agora circula pelas redes sociais.

Os dois presos são: Clodinei Martins dos Santos e Eder Rodrigues dos Santos.

Clodinei foi condenado pela morte do frentista Gilmar Magnagnagno, 23 anos. O crime aconteceu em 2017. Gilmar trabalhava em um posto de combustíveis em Lindoeste e Clodinei teria se irritado com a demora no atendimento e esfaqueou Gilmar, que chegou a ser socorrido, mas morreu. O crime teve grande repercussão na região.

O crime de Eder é mais recente e também chocou a comunidade. Ele confessou ser ter matado Sandra Nobre dos Santos, que era sua esposa, morta no dia 4 de agosto. Ela foi alvejada por dois tiros enquanto segurava um bebê de um ano de idade, filho de ambos, no colo. Os outros três filhos do casal presenciaram o crime.

Procurado pela polícia, Eder se apresentou como autor do crime no dia 13 de agosto. Ele estava preso na Cadeia Pública de Cascavel até o último dia 4, quando foi transferido para a Cadeia de Laranjeiras do Sul.

Pessoas próximas às famílias dos presos relatam que eles trocam mensagens constantemente com familiares.

Depen

A reportagem do Jornal O Paraná procurou as autoridades. E,segundo a assessoria do Depen, após serem questionados sobre o celular, o chefe da cadeia de Laranjeiras fez uma vistoria na cela e apreendeu o aparelho de celular. Os dois presos identificados na foto serão submetidos a sanção disciplinar e haverá uma vistoria completa na cadeia.