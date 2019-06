Viatura na contramão provoca grave acidente com morte na BR-163 entre Toledo e Marechal

Uma mulher morreu no início da tarde dessa quarta-feira (26), em um grave acidente registrado na BR-163 entre Toledo e Marechal Cândido Rondon. Segundo testemunhas, a viatura da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) estava na contramão quando os três veículos colidiram.

Os carros envolvidos foram um Ônix, um Ford Ka e a viatura. De acordo com informações de testemunhas, a viatura tinha saído de um posto de Gasolina que fica a cerca de um quilômetro do local do acidente e trafegava na contramão quando bateu de frente com os dois outros carros.

Após o impacto, a viatura caiu na canaleta e os carros, que ficaram completamente destruídos, pararam às margens da pista. A condutora do Ônix morreu na hora e a do Ford Ka teve ferimentos.

As duas mulheres envolvidas no acidente eram funcionárias de um Hospital de Marechal Cândido Rondon e estavam indo em direção a Cascavel para fazer um curso. Várias equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e PRF atenderam o acidente.

Com informações do Toledo News.

NOTA OFICIAL PRE

A Polícia Rodoviária Estadual confirmou que em princípio a viatura estava na contra mão de direção, mas aguarda informações da Polícia Rodoviária Federal e perícias para verificar as reais causas do acidente. Um Procedimento Administrativo da Polícia Militar será instaurado para apurar as causas do acidente bem como responsabilidades.

Veja o vídeo feito pela nossa equipe logo após o acidente:

O trecho da rodovia fica no km 260 da BR-163 em sentido decrescente, local onde a rodovia é duplicada.