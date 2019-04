Viapar pede investigação de acidente da BR 369

A Viapar, concessionária responsável pela BR-369, quer saber como aconteceu o acidente em que o caminhão guincho da empresa caiu em um barranco às margens da rodovia, em Corbélia. Um homem morreu na hora.

De acordo com informações da assessoria, um Boletim de Ocorrência foi registrado para que o acidente seja investigado, já que as informações levantadas são de que a caminhonete da vítima, Alceu Daniele, de 40 anos, teria quebrado na rodovia e o guincho foi acionado para prestar socorro. A caminhonete foi rebocada, mas em determinado local Alceu teria tentado assumir o volante do caminhão e feito o motorista perder o controle da direção, provocando o acidente. O veículo caiu no barranco. Alceu morreu na hora e o motorista teve ferimentos leves. O corpo de Alceu será sepultado hoje, às 10h, no Cemitério São Luiz, em Cascavel.

Investigação

A concessionária quer descobrir o que teria motivado o surto de Alceu, ao tentar tomar a direção do caminhão.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Corbélia, que aguarda o envio do boletim de acidente da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que atendeu a ocorrência. A polícia vai juntar nos autos o laudo da necropsia e o laudo do local do acidente.

O condutor do guincho deve ser ouvido.