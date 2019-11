Vereadores registram B.O. contra direção do HU

Os vereadores que integram a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Cascavel, Josué de Souza (PTC), Roberto Parra (MDB) e Jorge Bocasanta (Pros), foram até a 15ª SDP, no fim da tarde desta segunda-feira (4) registrar Boletim de Ocorrência denunciando negligência no atendimento à população por parte da direção do HU (Hospital Universitário) de Cascavel.

A ação acontece após a exibição de uma reportagem pela RPC TV, no último fim de semana, que mostrava corredores do HU cheios de pacientes. “A reportagem que foi ao ar mostrava os corredores lotados de pacientes, e a direção afirmando que por isso tinha suspendido as cirurgias eletivas. Mas nós recebemos a informação de que havia leitos vazios, enquanto as pessoas estavam no corredor e outros nas UPAs esperando vaga”, afirma o vereador Parra.

Parra diz que agora a denúncia será encaminhada ao Ministério Público para que o caso seja apurado. “Essa situação é lamentável e não pode continua acontecendo. Alguém precisa tomar uma providência”, enfatiza.

Sem resposta

A direção do HU foi questionada sobre a situação mas não houve retorno.

Choque de gestão

Diante dessa e de outras denúncias envolvendo o HU, uma equipe de profissionais selecionados pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) chega a Cascavel ainda esta semana como um paliativo ao pedido de intervenção no HU (Hospital Universitário) de Cascavel feito por vereadores e que o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, chama de “choque de gestão”. “Trata-se de uma comissão que vai estar no HU acompanhando e analisando todos os contratos e os convênios do hospital… a questão dos insumos, tudo o que existe no hospital será acompanhado por essa equipe. Queremos entender contratos e todas as demandas do hospital e construir soluções, respeitando a autonomia universitária”, anunciou o secretário em entrevista ao Jornal O Paraná.

Ele fez questão de lembrar as diversas tentativas de diálogo com os gestores e que nunca surtiram o efeito necessário. “Nós temos que tomar as rédeas. Recebi a informação do prefeito Leonaldo Paranhos sobre a superlotação nas UPAs… é uma situação que acontece em diversas cidades do Estado, mas não nessa intensidade da região de Cascavel. Então não adianta apenas falar em leitos, precisamos falar em gerência de serviços, gestão hospitalar. Essa gestão precisa ser mais profissionalizada. Não quero criticar ninguém, temos que manter isso tudo fora da política”, ressaltou Beto.

Ele afirmou ainda que quanto menos se fala do atendimento de um hospital significa que ele está indo bem, mas quando vai parar muito na mídia é porque tem problemas.