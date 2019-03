Vereador vai ao MP por descarte ilegal

O vereador de Cascavel Fernando Hallberg (PPL) deve levar ao Ministério Público mais um flagrante de descarte ilegal de entulho da construção civil. Desta vez, com um agravante: ele acontece dentro da área do Aeroporto Municipal.

De acordo com Fernando, empresas particulares estão fazendo o despejo com a autorização da Secretaria de Obras do Município: “A justificativa é de que o entulho está sendo usado para fazer o aterramento do local onde estão sendo construídos os novos hangares. Mas o problema é que não tem só material da construção civil, tem amianto [mineral que pode causar doenças] presente em alguns tipos de telhado, tanque de caminhão e até pneus sendo jogados no local”, alerta o vereador. “Vão fazer o que? A prefeitura vai multar a própria prefeitura?”

Conforme o vereador, um fiscal da Secretaria de Meio Ambiente esteve no local e embargou a obra.

O vereador ressaltou ainda que o despejo é ilegal, mesmo que tenha sido autorizado pelo poder público.

Agora imagens de câmeras de segurança do local e proximidades estão sendo reunidas para identificar as empresas que fizeram o despejo para que tudo seja levado ao MP.

A reportagem tentou contato com a assessoria de comunicação da prefeitura, mas ninguém atendeu o telefone.