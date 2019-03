Verdão na Libertadores

Após estrear na Libertadores 2019 com vitória fora de casa sobre o Junior Barranquilla, na Colômbia, o Palmeiras debuta como mandante na competição continental nesta terça-feira, dia no qual recebe o Melgar às 19h15, no Allianz Parque, pela 2ª rodada do Grupo F.

A arena palmeirense deverá receber um bom público nesta noite, pois mais de 27 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. O time da casa jogará com o novo uniforme, em homenagem ao que Marcos usou na conquista da Libertadores pelo Verdão, em 1999.

Para este jogo contra o time peruano que na 1ª rodada empatou sem gols em casa com o San Lorenzo, o Verdão voltará a ter força máxima em campo, depois de ter utilizado apenas quatro titulares no empate por 1 a 1 com o Mirassol pelo Campeonato Paulista, no fim de semana.

Aliás, o zagueiro Gustavo Gómez, autor do gol palmeirense no sábado, foi o único atleta confirmado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para o jogo contra o Melgar. Além dele, Weverton, Antônio Carlos, Felipe Melo, Ricardo Goulart, Dudu e Gustavo Scarpa devem jogar.

As dúvidas estão nas laterais – Marcos Rocha, Mayke, Diogo Barbosa e Victor Luis brigam por duas vagas – e no ataque. Deyverson está suspenso no Paulista, mas pode jogar na Libertadores, enquanto Borja não vive bom momento.