Vem aí o 30º Festival de Música

O Festival de Música de Cascavel completa 30 anos e, para marcar a data, a Secretaria de Cultura e Esportes prepara uma programação especial para toda a família.

Iniciando as atividades em comemoração aos 30 anos do festival, a secretaria realiza um “esquenta”, trazendo para Cascavel o coletivo Kaburé Maracatu, com oficina gratuita de percussão e apresentação no Domingão Calçadão Fechadão do dia 23 de junho.

O coletivo Kaburé Maracatu é um grupo de estudos do maracatu nação, aberto a todos e voltado à preservação da cultura de matriz afro-brasileira.