Vem aí mais um FeliCidade do Idoso

A Secretaria de Assistência Social organiza a oitava edição do FeliCidade do Idoso, programa que já caiu no gosto da população com mais de 60 anos ou mais da cidade e dos distritos, além de municípios vizinhos de Boa Vista da Aparecida e Corbélia.

O encontro será nesta quinta-feira (22), no Parque de Exposições Celso Garcia Cid.

O credenciamento começa às 8h30. Quem chegar até as 9h30 garante o ingresso gratuito para o almoço, uma vez que é preciso organizar as refeições de acordo com a quantidade de participantes. A orientação é para que os participantes levem talheres e uma garrafa para tomar água. As atividades seguem até as 16h30 e serão encerradas com o tradicional baile da terceira idade.

Lazer e cidadania

O evento nasceu em 2017 e tem objetivo de propiciar lazer e cidadania para a terceira idade. O dia é rico em atrações culturais, de saúde, esportivas, ocupacionais, além de serviços oferecidos como corte de cabelo, assistência do Procon e exame de catarata, entre outros.

Assim como na última edição, haverá sorteio de 35 passagens para um passeio a Foz do Iguaçu, totalmente gratuito, previsto para o mês de setembro.

Novidade

A novidade desta edição fica conta da fase municipal do concurso de Miss e de Mister da Amop. Serão escolhidos os dois candidatos que irão representar Cascavel na etapa regional, no dia 26 de outubro, em Quatro Pontes. As inscrições foram encerradas e atraíram 30 candidatos.