Veja dicas de como usar camiseta no trabalho para um look mais despojado

Começar em uma nova empresa – ou até mesmo no lugar de trabalho em que você já atua – pode trazer algumas dúvidas sobre a melhor vestimenta. Afinal, não é em todo lugar que há instruções sobre como se vestir de uma forma mais casual ou formal.

Com medo de errar, muitas pessoas optam pelo clássico e acabam se vestindo com itens mais sóbrios e nem sempre confortáveis para o momento.

Para quem pensa em ousar um pouco no estilo, é importante tomar alguns cuidados. No geral, se não há expressamente uma forma mais indicada do que pode ou não pode dentro da empresa, é sempre possível misturar alguns elementos, conseguindo um visual mais descolado e confortável, principalmente durante o verão.

Veja algumas dicas que separamos para incorporar a tendência de t-shirts no seu dia a dia com muito mais estilo e conforto!

Avalie um bom equilíbrio

Ao usar uma camiseta para ir ao trabalho, evite usar outros elementos que tornariam o visual muito informal. A dica, portanto, é misturar tecidos.

Enquanto você usa uma camiseta de algodão, escolha uma calça ou tecido mais elegante e aparência mais pesada. Isso irá ajudar a dar uma quebrada na impressão de que você não estaria apropriada para um ambiente de trabalho.

Misture com alfaiataria

Uma outra dica que é uma grande tendência hoje em dia é exatamente misturar os estilos. Peças nesse estilo sempre trazem um aspecto mais elegante, mesmo quando usadas no dia a dia. Então, se você não quer uma superprodução para usar no cotidiano, a combinação com uma camiseta deixa a aparência mais leve e confortável.

Para esse caso, você pode usar marcas que estão associadas ao esporte, para dar uma quebrada ainda maior na seriedade de outras peças. Uma camiseta adidas ou de outras marcas, por exemplo, que tenham uma identidade visual mais reconhecível, pode rejuvenescer seu guarda-roupa.

Básico é chique

Quando o ambiente permite ser mais informal, você também pode apostar no básico. A combinação camiseta branca e calça jeans, por exemplo, é tão básica quanto clássica, adquirindo até uma certa elegância, principalmente quando você usa cardigãs, casacos ou kimonos para complementar o look.

Nessa situação, você pode usar tanto um sapato, quanto um tênis mais esportivo que o resultado final ficará adequado para o ambiente de trabalho.

Conteúdo patrocinado.