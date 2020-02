Veículos reforçam a proteção social em 167 municípios do Paraná

São José dos Pinhais – A Rede de Proteção Social e Especial Básica do Paraná ganhou reforço nessa sexta-feira (7), com o repasse de 222 carros e 15 micro-ônibus para 167 municípios do Estado. O repasse é do Ministério da Cidadania e a entrega foi feita em solenidade com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior, do ministro da Cidadania, Osmar Terra; da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e da primeira-dama do País, Michelle Bolsonaro.

O evento ocorreu na Academia da Polícia Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Os veículos representam investimento de R$ 17,7 milhões, o maior realizado desde 2018.

Ratinho Junior destacou que os veículos são essenciais para ações de apoio aos paranaenses em situação de vulnerabilidade e que ajudarão o governo do Estado a ampliar o olhar social, um dos pilares da gestão.

Emenda parlamentar de Alfredo Kaefer

Parte dos veículos entregues nessa sexta-feira pela primeira-dama Michelle Bolsonaro é fruto de uma emenda assinada pelo então deputado federal Alfredo Kaefer. Em 2018, Kaefer propôs (e foi aprovada) emenda parlamentar em conjunto com a bancada na Câmara dos Deputados para a distribuição de inúmeros veículos para o Paraná. Com a emenda do então deputado Alfredo Kaefer, foram distribuídos veículos para os seguintes municípios:

Um para Cefazal do Sul, no noroeste do Estado

Um para Catanduvas, no oeste do Estado

Um para Moreira Sales, no noroeste do Estado

Um para Santa Lúcia, no oeste do Estado

Um para Tapejara, no noroeste do Estado

Um para Virmond, no centro-oeste do Estado

Três para Umuarama, noroeste do Estado