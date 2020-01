Veículo transportando cocaína é apreendido e condutor é preso no oeste

Um veículo Golf foi apreendido pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) na manhã desta segunda-feira (6), transportando 24 tabletes de cocaína e o condutor foi preso no km 597 da PR-239 em Assis Chateaubriand.

O veículo Golf com placas de Cascavel foi parado e a equipe de serviço desconfiou da história contada pelo condutor de 20 anos de idade e por esse motivo conduziu o veículo e o condutor até uma oficina mecânica para uma verificação mais minuciosa.

Na oficina foi constatado que a bomba de combustível foi removida e no local estavam 24 tabletes, divididos em 12 pacotes, de substância entorpecente de cor branca aparentando ser cocaína. O veículo estava abastecido com gasolina e a mesma acabou por dissolver as bexigas que embalavam o entorpecente, encharcando o mesmo, que estava envolto em fitas adesivas de cor amarela e prata, que após pesada totalizou a quantia de aproximadamente 14,950kg (quatorze quilos e novecentos e cinquenta gramas).

Diante dos fatos o veículo e condutor, juntamente com entorpecente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Assis Chateaubriand, para as medidas cabíveis.