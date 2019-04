Veículo da saúde é atingido por disparo de arma de fogo em Cafelândia

Um crime contra o patrimônio público foi registrado na madrugada dessa sexta-feira (26), em Cafelândia.

Por volta das 4h da manhã, o veículo da Secretaria de Saúde, Fiat Mobi, foi atingido por um disparo de arma de fogo calibre 12.

O veículo estava estacionado na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Bairro Os Pioneiros, que foi reinaugurada ontem. As câmeras de segurança das proximidades da UBS estão sendo utilizadas para tentar encontrar o autor ou autores do disparo. Uma pessoa se prontificou como testemunha, pois pode ter visto o veículo e ouviu o disparo.