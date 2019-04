Veículo carregado com cigarros paraguaio sofre acidente na BR 272

Em 2 de abril do ano de 2019, por volta das 10 horas, a Polícia Rodoviária Federal de Guaira, atendeu no km 534 da BR 272, no município de Francisco Alves/PR, acidente envolvendo um veículo Gm/Montana Conques, cor preta, acidentada. De acordo com os levantamentos preliminares, o veículo carregado com ilícito trafegava em alta velocidade, quando perdeu o controle, colidindo nas duas defensas da via.

O choque foi tal que o eixo traseiro foi arrancado do veículo, por sorte nenhum outro veículo foi envolvido no acidente. Após buscas nas imediações o condutor não foi localizado. No interior do veículo havia grande quantidade de pacotes e caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, sendo aproximadamente 25 mil maços. O veículo acidentado possui restrição administrativa e débitos atrasados. Diante das informações obtidas foi constatada, a ocorrência de Contrabando, sendo entregue o veículo e a carga na Delegacia da Receita Federal em Guaira/PR.