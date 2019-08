Vasco supera o São Paulo e sobe na tabela da Série A do Brasileirão

O Vasco está subindo no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (25), em São Januário, o Cruz-Maltino bateu o São Paulo por 2 a 0, com gols do garoto Talles e Fellipe Bastos, e ganhou posições na tabela. O triunfo vascaíno, válido pela na tabela pela 16ª rodada, quebrou a sequência de nove partidas sem derrotas do Tricolor Paulista.

Com o resultado, o Vasco fica agora 14ª posição, com 20 pontos. O São Paulo aparece em quarto, com 30. Confira como está a classificação do Brasileirão!

O Cruz-Maltino foi melhor na etapa inicial. Mesmo terminando sem gols, o Vasco conseguiu assustar o Tricolor. Aos nove, Raul chutou na entrada da área, mas Volpi defendeu. No entanto, aos 35, o time de São Januário ficou com uma vantagem numérica em campo: Raniel levantou o pé na altura da cabeça de Richard e acabou expulso pelo árbitro. O jogo ficou mais aberto depois da expulsão. Nos minutos finais, ambos tiveram chances de marcar. O São Paulo quase balançou com Everton, após contra-ataque. O Vasco, por sua vez, respondeu com Talles.

O Vasco seguiu em bom ritmo no início da etapa final. Logo aos 11 minutos, Talles aproveitou desvio de Castan, dominou dentro da área e chutou para o gol. A torcida em São Januário foi ao delírio. E os presentes nas arquibancadas da Colina ficariam ainda mais extasiados quando, aos 35, Danilo Barcelos cruzou e Fellipe Bastos completou de primeira.