Van capota e três ficam feridos

Cascavel – Três homens ficaram feridos após a van em que estavam capotar na BR-467, em Sede Alvorada, distrito de Cascavel na tarde dessa sexta-feira. O veículo transportava 11 trabalhadores da construção civil que saíram de Assis Chateaubriand e se dirigiam para Cascavel.

De acordo com as informações repassadas por alguns passageiros, o motorista da van teria perdido o controle da direção ao desviar de um caminhão, saiu da pista e capotou.

Das 11 pessoas que ocupavam o veículo, três tiveram ferimentos leves. Valdecir Gonçalves da Luz, de 44 anos, sofreu cortes na cabeça e em uma das mãos e foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Brasília. A segunda vítima foi identificada como Júnior César Batista, 32 anos, teve ferimentos em um dos pulsos e Willian Cristo da Luz, 23 anos, teve ferimentos nos braços. Os dois foram levados à UPA Veneza.

Equipes do Siate e do Samu foram acionadas para prestar atendimento no local por conta da quantidade de passageiros. O serviço aeromédico do Consamu também esteve no local, mas não foi necessário o transporte de pacientes via aérea.