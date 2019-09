Usuários de Toledo e Fazenda Rio Grande deverão agendar o atendimento no Detran-PR

Os usuários do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) dos municípios de Toledo e Fazenda Rio Grande, precisam agendar atendimento para a realização de serviços presenciais. Este novo procedimento começa a valer a partir do dia 09, trazendo aos usuários mais comodidade, pois não será necessária a espera em filas para serem atendidos.

O agendamento pode ser realizado por meio do site do Detran-PR, pelo app Detran InteliGente ou pelo telefone (0800 643 7373).

Depois de feito o agendamento, quando o usuário chegar na Ciretran ou no posto avançado no dia e hora marcados, deverá realizar a “Confirmação de Presença” em um dos totens.

O serviço de agendamento para atendimento presencial será implantado nas demais Ciretrans, gradualmente, ao longo deste ano. Nos municípios que ainda não possuem esse serviço, o atendimento é por ordem de chegada.

Confira o passo-a-passo do agendamento no site do Detran-PR.