Usina Baixo Iguaçu será inaugurada na quinta-feira

A Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu, localizada em Capanema, no Sudoeste do Paraná, será inaugurada nesta quinta-feira (23). O evento terá início às 14h, com as presenças do presidente Jair Bolsonaro e do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

A Usina está instalada no trecho final do rio Iguaçu, entre os municípios de Capanema e Capitão Leônidas Marques e recebeu R$ 2,4 bilhões em investimentos.

Com 350 megawatts (MW) de potência instalada, essa hidrelétrica pode produzir energia suficiente para atender mais de um milhão de pessoas.

A Copel detém 30% de participação na Usina Baixo Iguaçu.