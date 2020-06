USF Rio do Salto está com 62% da obra concluída

A Prefeitura de Cascavel e a Secretaria Municipal de Saúde vem seguindo um ritmo acelerado de obras das novas Unidades de Saúde da Família (USF), além de reformas de outras unidades.

O município deve investir até o fim deste ano R$ 27,5 milhões de reais em reformas e construções novas.

De acordo com a pasta, serão 10 novas Unidades de Saúde da Família (USF) no perímetro urbano e no interior, sendo elas: Cidade Verde, Cancelli, Los Angeles, Santo Inácio/FAG, Tio Zaca, Morumbi, Guarujá, Floresta, Rio do Salto e Tarumã; três reformas com ampliação do espaço, a saber: UPA Brasilia, UPA Tancredo e USF Juvinópolis,

Além dessas obras, está ainda em construção a nova sede do Centro de Atendimento Ambulatorial de Especialidades do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (Cisop). Todas essas obras citadas estão em fase de execução ou com licitação tramitando.

A Secretaria Municipal de Saúde ainda licitará a construção de Unidades de Saúde da Família nos bairros Claudete, Cataratas e Universitário e a Manutenção das USF’s do Periollo e dos distritos de Espigão Azul, São Francisco, São João, São Salvador e Sede Alvorada.

Destaca-se que a UPA Brasília deve ser entregue até o fim deste semestre, equipada e mobiliada. Na série de reportagens sobre as obras de humanização da Saúde, vamos destacar a obra da Unidade de Saúde da Família (USF) do Rio do Salto.

4 mil pessoas

Conforme o Setor de Informação e Planejamento da Secretaria de Saúde, a população referenciada no distrito é de pouco mais de 4 mil pessoas (2019 último dado atualizado). No ano passado, cerca de 5800 atendimentos foram realizados, entre consultas médicas, atendimento em enfermagem e serviço social.

A USF Rio do Salto também realizou 13013 procedimentos ambulatoriais diversos, exceto odonto, ao longo de 2019.

Mais de 7.500 procedimentos odontológicos foram realizados pela USF Rio do Salto, no ano passado.

De com a Assessoria de Projetos e Investimentos da Secretaria de Saúde, a obra da Unidade de Saúde da Família Rio do Salto iniciou no dia 14 de outubro de 2019. A obra já tem 62% do projeto executado. A unidade de saúde poderá comportar duas equipes de saúde da família completas, proporcionando ambientes adequados e acessíveis a população e aos servidores.

A unidade contará com: recepção, pré-consulta, sala de vacina, farmácia, 1 consultório odontológico com a capacidade total de 1 cadeira odontológica, escovário, sala de curativos/suturas e coleta de material, sala de aplicação de medicamentos, sala de atendimento individualizado, sala de serviço social, sala de inalação coletiva, 1 consultório com sanitário, 2 consultórios, sala de reunião e educação em saúde, sala agentes comunitários em saúde, sala administração, vestiários masculino e feminino com sanitários, copa, DML, sala de limpeza e desinfecção, sala de armazenamento e estocagem de material esterilizado, almoxarifado, sanitários masculino, feminino, além de estacionamento.

A coordenadora da USF Rio do Salto, Enfermeira Deise Mara Dalamaria, fala da expectativa da nova unidade, que acolherá servidores e pacientes com mais comodidade e espaço para realização de atividades inerentes ao Programa Saúde da Família. “A nossa equipe de servidores e a comunidade do distrito está muito feliz aguardando esse momento especial de abertura da nova unidade, pois o espaço que será ofertado facilitará o trabalho desenvolvido pelo Programa Saúde da Família a todos os pacientes”, destacou Deise.

Já a Presidente do Conselho Local de Saúde, Eva Alves Castro, faz planos sobre as futuras atividades de grupos propostas pela Equipe Saúde da Família para acompanhar o dia o dia dos pacientes. “A gente lutou tanto e graças à Deus, chegamos lá. Unidade de Saúde grande, com bastante espaço para atender os pacientes; é tudo que a gente precisa para o acolhimento do Distrito e das comunidades vizinhas”, enalteceu Dona Eva.

União

O presidente do Conselho Distrital, Daniel Aurélio Liberali, destacou a união da comunidade e do Poder Público em prol da nova USF. “A expectativa é muito grande para a inauguração dessa unidade de saúde, pois não só quem mora no distrito ou comunidades vizinhas utilizando a estrutura de saúde, mas também as pessoas que trafegam pela PR-180 e precisam de um atendimento. A equipe da USF Rio do Salto desenvolve um bom trabalho hoje e com a nova unidade vai poder ampliar o bom atendimento que eles oferecem”, afirma Daniel.

Os investimentos na edificação somam R$ 1.511.613,29, sendo uma emenda parlamentar do Deputado Federal Evandro Roman no valor de R$ 408.000,00. Em mobiliário, a nova USF Rio do Salto receberá R$ 57.000,00 em investimento.

A obra deve ser finalizada em agosto, conforme contrato com a construtora.

Os valores contratados podem ser visualizados no Portal da Transparência do Município através do endereço eletrônico: https://cascavel.atende.net/?pg=transparencia#!/grupo/1/item/2/tipo/1