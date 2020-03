URGENTE: Cascavel confirma primeira morte por dengue

A Secretaria de Saúde de Cascavel acaba de confirmar nesta quinta-feira (26), a primeira morte por dengue no município. O exame do caso suspeito de dengue de um paciente de 81 anos atestou positivo.

O paciente que faleceu era do sexo masculino, 81 anos, portador de doença cardiovascular crônica e com teste rápido positivo para dengue e morreu no dia 01/03/2020. O paciente não teve passagem pelas unidades púbicas de saúde, e deu entrada diretamente em Hospital Privado no dia 22/02/2020, e após a análise das declarações de óbitos recebidas no dia 06/03/2020, foi verificado pela VIEP o possível óbito por Dengue.

Cascavel agora conta com o primeiro caso de morte por dengue. Ao todo, são 987 casos confirmados da doença no Município.

Veja a entrevista com a diretora de Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi, que comenta sobre o resultado do exame do Lacen e reforça à população todos os cuidados.