URGENTE: Cascavel confirma mais oito casos de Covid-19; número de casos sobe para 51 no município

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, no fim da tarde desta quarta-feira (8), mais oito casos de coronavírus (Covid-19) em Cascavel. Com isso, o número de casos confirmados na cidade subiu para 51. No boletim divulgado pela manhã no município eram 43 casos confirmados.

De acordo com esse mesmo boletim divulgado pela manhã, 15 pessoas aguardavam o resultado dos exames e estavam em monitoramento 550 pessoas e 151 casos já foram descartados. Já foram liberadas 1331 pessoas do isolamento domiciliar.

Confira o boletim divulgado pela manhã: