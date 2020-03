URGENTE: Cascavel chega a 10 casos confirmados de coronavírus

A Secretaria de Saúde de Cascavel confirmou mais um caso de paciente com o novo coronavírus. Este é o décimo caso confirmado de covid-19 no Município. Nesta segunda-feira (30) também foi confirmada a primeira morte pelo vírus na cidade.

O último caso confirmado é do sexo masculino, tem 58 anos e não tem histórico de viagem. Os sintomas tiveram início em 20 de março.

O exame, então, foi coletado no dia 27 e o resultado do exame chegou nesta segunda-feira (30). O paciente possui orientações para isolamento domiciliar e encontra-se em bom estado de saúde no momento.

