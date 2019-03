UPA lotada; espera passa de cinco horas

A UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Veneza, em Cascavel, voltou a ficar lotada ontem. Por volta das 14h30, pelo menos 100 pessoas estavam dentro do prédio. Desde dores musculares até diarreia, os sintomas eram diversos e a única semelhança era a longa espera até chegar ao médico.

Maria Irene Correa chegou à UPA às 10h. Ela levou a filha que estava com febre e a nora que machucou o braço. A filha foi atendida por volta do meio-dia e recebeu medicação, mas a nora ainda esperava ser atendida e sem previsão. “É muito cansativo, não sei o que está acontecendo para demorar tanto”, reclamou.

Com dores musculares por todo o corpo e mal-estar, a auxiliar de produção Patrícia Faletto chegou à UPA às 10h30; às 14h45 ainda não havia sido chamada para a consulta: “Passei pela triagem, mas estou até agora aqui. A gente perde o dia todo em busca de atendimento médico”, lamentou.

Dorotéia Aparecida Mendes estava com diarreia e muita ânsia de vômito. “Cheguei às 11h. Estou aqui sentada há mais ou menos quatro horas. A gente perde muito tempo do dia para ser atendida. Tinha que ser mais rápido. Estamos com problemas de saúde, precisamos do atendimento imediato”, pediu.

Servidores da UPA Veneza informaram que três clínicos gerais e dois pediatras atendiam às 15h e que havia 54 pessoas aguardando atendimento.

A explicação para a demora no atendimento seria a gravidade de cada caso.