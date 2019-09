Uopeccan realiza bazar com mercadorias apreendidas pela Receita Federal

O Hospital do Câncer Uopeccan, de Cascavel, promove o bazar com mercadorias apreendidas pela receita federal, os produtos estarão disponíveis para compra no auditório do núcleo solidário da Uopeccan, que fica na rua Potiguaras, 880 no Santo Onofre.

Para melhor organização, será distribuído uma única senha por PF (pessoa física), e, o limite de compra é de R$700 por CPF de pessoa maior de 18 anos. Caso o comprador adquira um produto que ultrapasse o valor da compra, o mesmo poderá levar somente o item superior a compra, além disso, há um limite máximo por pessoa, sendo no máximo três unidades de cada item.

Entre os itens estão, brinquedos, perfumes, cosméticos, roupas, tapetes, eletrônicos, com preços acessíveis.

Toda a renda arrecada será destinado para a manutenção do Complexo Hospitalar Uopeccan de Cascavel e Umuarama.

Para mais informações (45) 2101-7002 / 2101-7124.