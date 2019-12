Uopeccan busca padrinhos para cartinhas de Natal das crianças da oncopediatria

O projeto “Meu Sonho é”, tem como principal objetivo realizar um Natal alegre para as crianças que se encontram em tratamento contra o câncer infantojuvenil na oncopediatria da Uopeccan. Este ano, mais de 100 cartinhas foram escritas para o Papai Noel, os pedidos variam de brinquedos até material escolar.

A Uopeccan conta atualmente com 302 crianças das regiões Oeste, Centro-Oeste, Noroeste e Sudoeste do Paraná. Os interessados em apadrinhar uma ou mais cartinhas devem entrar em contato com a gerente de Assuntos Institucionais, Kelyn Aires, explica como funciona o projeto, “o padrinho deverá entrar em contato através do (45) 2101-7402/ 98411-0109/ 99942-7379, e agendar um horário para vir escolher qual cartinha ele irá apadrinhar. É importante que o padrinho preencha o formulário com seus dados pessoais como nome e telefone, para o controle interno do projeto. Além disso o próprio padrinho voluntário deverá entrar em contato com a família da criança e agendar a entrega do presente”, diz.

A ação solidária do projeto se estende para todo o mês de dezembro. Participe deste projeto e realize o sonho de uma criança.

Fonte: Assessoria