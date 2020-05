UNIVEL – Nas aulas on-line, acadêmicos compartilham momentos e colocam a “mão na massa” nas atividades em casa

Em isolamento social para conter o contágio do novo coronavírus, os alunos do Centro Universitário de Cascavel – Univel estão vivenciando um novo formato do processo de aprendizagem, por meio das aulas on-line. As aulas são transmitidas em tempo real através da plataforma AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), onde podem estudar de casa, enviar dúvidas, comentários e interagir virtualmente com os professores e colegas. Nas últimas semanas, os acadêmicos contaram com a participação de profissionais de todo o Brasil para compartilhar o conhecimento e trocar experiências.

Além das palestras virtuais, diversos acadêmicos experimentaram colocar a mão na massa e praticar o que aprenderam nas aulas, ou compartilharam experiências vivenciadas na infância, como é o caso da turma de Pedagogia.

O pedagogo tem papel fundamental na formação da criança e faz parte de muitas memórias da infância de todos. Na disciplina de Fundamentos Metodológicos da Educação Infantil, os alunos estudaram a concepção da infância e durante o processo de aprendizado surgiu um desafio. “Quando comentamos sobre a foto tradicional da escola, eu desafiei os alunos a postar, contando um pouco e mostrando esse momento. Tivemos um resultado bem bacana. Com muito carinho, eles lembraram das formaturas, das noites de soninho, a relação com os professores, como era essa época, o lanche da escola e isso tudo foi maravilhoso… Ficamos uma aula toda relembrando essas histórias da infância”, conta a professora Mariléia Deboni.

Os alunos de Gastronomia tiveram também aulas especiais. Na disciplina do professor André Luiz Zampier, o aprendizado foi sobre o norte da Itália, de onde vieram aproximadamente 70% dos imigrantes para o Brasil. “Muito da nossa gastronomia tem raízes dessa região, exemplo a polenta e o agnolini. Pedimos que fizessem um estudo sobre essas receitas e tentassem chegar o mais próximo possível de como é executado lá [na Itália]”, explica o professor.

Outras ações aconteceram no Desafio de Produção de Pão, com o professor Eric Velazquez, onde os alunos reproduziram a receita de pão em casa, registrando o momento e compartilhando nas mídias sociais.

No stories do Instagram da @univeloficial, os alunos têm compartilhado a rotina de estudos, assistindo às aulas, fazendo trabalhos ou TCC. São registros especiais, que contam com participações dos filhos, das famílias e dos pets, por exemplo. O momento pede cautela e resiliência e abre um mundo de possibilidades, vamos aproveitar esta fase para nos cuidarmos e evoluirmos.

Por: Núcleo de Comunicação