UNIVEL – Acadêmicos de Psicologia conhecem e aprendem sobre estágio de Psicologia Social

As atuações práticas durante a graduação fazem toda a diferença no aprendizado da profissão, onde o contato com profissionais atuantes da área e a vivência das atividades contribuem na formação do aluno. Durante o isolamento social, o aprendizado não para, e, dando continuidade ao desenvolvimento acadêmico, os alunos do curso de Psicologia do Centro Universitário de Cascavel – Univel estão utilizando da tecnologia para aprender e ajudar o próximo.

Na disciplina de Psicologia Social Avançada, ministrada pela professora Lucimaira Cabreira, os acadêmicos objetivam realizar atuações vivenciais em campo, o que tem sido restringido em virtude do isolamento. Mesmo assim, visando aproximá-los da prática, os encontros estão acontecendo ao vivo no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), dividido em diversas atividades para proporcionar o aprendizado ao acadêmico.

O início das atividades contou com a apresentação de todo o conteúdo envolvendo a Psicologia Social, a Lei do Campo de Estágio e a atuação em cinco áreas diferentes. “Está sendo muito legal. Os grupos estão participando ativamente desse processo, dos encontros, pesquisando sobre os locais e compartilhando com os colegas dentro do AVA”, explica a professora Maira.

As atividades futuramente vão acontecer no Centro da Juventude do Cascavel Velho e do Interlagos, no Economia Solidária, na Cootacar e na Pastoral da Criança. Para conhecer melhor cada ambiente de atuação, os alunos puderam interagir on-line com os profissionais que atuam nesses locais, entender suas atuações e funções dentro de cada local, e conhecer os ambientes por meio de fotos, vídeos e outros materiais. “A grande relevância desses encontros é que os supervisores dos locais de estágio passaram para os alunos um pouco sobre a realidade e esclareceram como funcionam, além de ajudar a entender como esses lugares estão se organizando frente a pandemia”, explica a coordenadora do curso de Psicologia, Caroline Buosi Velasco.

Os alunos também estão organizando ações para contribuir com cada uma das instituições frente às dificuldades que estão enfrentando, como arrecadação de produtos de higiene pessoal, máscaras e brinquedos e até mesmo escrever cartinhas para as crianças se protegerem nesse momento. “Dentro do que é possível de ser feito, respeitando o isolamento, os alunos estão se organizando para fazer algumas atividades que proporcionam aprendizado, seja uma campanha ou até mesmo materiais de orientação. Tudo isso tem muito valor na atuação e no crescimento dos alunos, que contribuem com a sociedade neste momento e respeitam as condições da quarentena, garantindo a segurança para todos”, reforça Caroline.

União

O momento pede cautela e resiliência e abre um mundo de possibilidades para nos mantermos unidos, enquanto nos mantemos distantes. Vamos aproveitar esta fase para pensar e repensar ações, sempre se cuidando para que todos saiam deste momento mais evoluídos e perseverantes.

Acompanhe no Instagram da @univeloficial os registros compartilhados dos alunos sobre a rotina de estudos e atividades especiais, como esses encontros com profissionais de diversas áreas.

Por: Núcleo de Comunicação