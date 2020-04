Unipar propaga mensagem de apoio à comunidade

Com a apropriação do conteúdo teórico, alunos se preparam para retornarem à prática acadêmica

Todos fomos pegos de surpresa. Após um século, uma nova pandemia assola o mundo e deixará uma experiência única para cada indivíduo. A sociedade vem se adaptando. Na Universidade Paranaense – Unipar, isso vem acontecendo de forma rápida, com os investimentos que fez, nos últimos anos, em novas metodologias de ensino.

Mas, neste momento, a Unipar está investindo, também, em ações educativas de conscientização e de alento, difundindo informação em eventos via webconferência e audiovisuais criados pela sua Diretoria Executiva de Gestão da Comunicação e Divulgação. Um deles é um audiovisual com o apelo “aprender mais para também ensinar”.

“No momento em que o mundo nos pede para parar, nós paramos. Estamos dentro de nossas casas, cuidando da nossa saúde e da saúde de quem amamos, torcendo para que tudo isso passe o mais rápido possível e possamos voltar às nossas rotinas”, são as frases que abrem o audiovisual, que tem por objetivo estreitar o relacionamento da Unipar com sua comunidade interna e externa.

Os esforços e a didática adotados são importantes para manter o ensino de qualidade, prestado há quase 50 anos. Todos os dias, no horário das aulas, os professores aguardam seus alunos para debater e aprimorar conhecimentos, com o mesmo conteúdo programático, com a mesma vivacidade e vontade de interagir, porém, de um jeito novo, na sala virtual: é a comunicação instrumentalizada pela internet.

O que não parou foi o conhecimento, como é de costume. “Somos atingidos por um turbilhão de informações a todo instante e, por isso, não deixamos de aprender. As salas de aulas romperam os limites físicos e hoje adotamos novos métodos que contribuem no processo de aprendizagem. Nossos alunos estão seguros em suas casas e, com a ajuda da tecnologia, continuamos propagando o conhecimento”, destaca a mensagem.

Com cenas atraentes, mostrando vários espaços de estudos da Unipar, as aulas práticas também são lembradas: “Sabemos que o anseio por aulas práticas é inevitável, afinal, a gente aprende muito mais colocando a mão na massa. Entretanto, a Universidade entende que este não é o momento mais adequado para nos aglomerarmos. Logo, logo, estaremos todos reunidos nos laboratórios e nos diversos espaços especiais da Unipar, para, então, ver a magia do conhecimento acontecer, ver a teoria se tornar realidade”.

Tão relevante quanto informar, a intenção de provocar reflexão ganha ênfase no diálogo: “Se em toda história há dois lados, nesse momento também o homem encontra motivos para aprender, não só sobre as fragilidades, mas também sobre o potencial humano que é capaz de se reinventar para enfrentar as barreiras. Aprender a ser mais solidário, gentil e empático e, assim, colocar em prática tudo que vivemos nos livros, filmes e dentro das salas de aulas. Aprender mais para também ensinar”.

Quando se fala em ensinar, a Universidade identifica que seus colaboradores têm ensinado grandes lições, relacionadas à extrema competência e coragem, que dão força para enfrentar esse desafio. Por isso, encerrando a mensagem, dá um aviso: “Estamos aqui prontos para vencer mais esta batalha, por vocês que nos ajudam a construir uma Instituição que é referência no País, por nossos alunos e por toda a sociedade que encontra segurança na Unipar. Hoje a lição de casa é nossa, e estamos nos empenhando para concluir com excelência e respeito a você”.