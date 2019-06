Unioeste e Unisinos oferecem mestrado e doutorado em Direito

A Unioeste e a Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) firmaram convênio interinstitucional para capacitação de pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito.

Esse convênio é uma ferramenta integradora e uma das missões é fomentar a pesquisa nas instituições. Prestigiaram a assinatura da parceria representantes da Unioeste, da Unisinos, do Centro Universitário de Cascavel – Univel e do Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz (FAG).

O reitor da Unioeste, professor Paulo Sergio Wolff, falou da importância da integração entre os segmentos da sociedade e convidou os candidatos aos cursos a fazerem parte dos projetos da universidade mesmo após a finalização do curso. “Nossa aproximação não será meramente concluir esse curso de mestrado e doutorado. Que vocês mesmo depois, venham participar dos nossos projetos para que, junto, consigamos esse desenvolvimento da nossa região.”

Wilson Engerlmann, coordenador do Mestrado Profissional da Unisinos, explicou as linhas de pesquisa do curso que são duas: Hermenêutica, Constituição e Concretização de Direito e também Sociedade, Novos Direitos e Transnacionalização. Os candidatos devem escolher uma delas no momento da inscrição.

Ele afirma também que o Programa de Pós-Graduação é uma soma de esforços de professores e alunos: “O Programa tem avaliação 6 na Capes por três avaliações consecutivas e no Brasil são apenas três programas de pós-graduação dos mais de 100 que existem que tem esse mesmo nível de avaliação”.

Giovani Ferri é promotor de Justiça e candidato a uma vaga e comenta sobre o alto nível de pesquisas na área jurídica da Unisinos: “É uma concorrência bem elevada, mas estamos com a expectativa positiva de participar e conseguir lograr isso na aprovação”.

No site da Unisinos está disponível a lista do corpo docente que serão os orientadores das teses. As inscrições para a seleção dos candidatos vão até 24 de junho e as aulas começarão em outubro.

Para esclarecer dúvidas e obter mais informações: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Direito, telefones (51) 3590-8148 e (51) 3591-1122; e-mail: ppgdireito@unisinos.br; site: www.unisinos.br/mestrado-e-doutorado/direito/presencial/sao-leopoldo.