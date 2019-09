Unioeste aprova regulamento para eleições 2020/2023

O Conselho Universitário (COU) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) esteve reunido no último dia 28 para aprovação da proposta do regulamento visando à escolha dos dirigentes que irão administrar a Unioeste nos próximos quatro anos. Ao todo serão 21 cargos eletivos: de reitor e vice-reitor, cinco diretores de campus além de 14 diretores de centros distribuídos nos cinco campi da Universidade.

O regulamento das eleições prevê a participação de toda a comunidade acadêmica que soma aproximadamente 16.500 pessoas, sendo composta por docentes (1.279), agentes universitários (1.248), pós-graduandos (2.440), acadêmicos presenciais (9.353) e EAD (2.079). O voto é paritário, obedecendo a proporcionalidade entre as três categorias: docentes, agentes universitários e discentes.

Além do regulamento, o COU aprovou o calendário para a realização da consulta à comunidade acadêmica e escolheu os membros da comissão eleitoral central, que será presidida pelo professor José Ângelo Nicácio, além dos professores Dênis Dall’Asta e Andressa Fracaro Cavalheiro.

O COU definiu ainda que o prazo para inscrição dos candidatos e das chapas será entre os dias 16 e 20 de setembro e a consulta à comunidade acadêmica será no dia 22 de outubro. Os locais de votação serão nos cinco campi da Unioeste (Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondo, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu), na Reitoria, no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) e no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), de Foz do Iguaçu.

Dessa forma, a comunidade acadêmica poderá ir às urnas no horário das 8h30 às 22 horas nos campi, das 7 às 22 horas no Huop, das 8h30 às 17h30 na Reitoria e das 8h30 às 19 horas no PTI.

Buscando maior agilidade no processo de coleta dos votos dentro do horário previsto, esta eleição contará com 40 urnas. Além disso, a apuração passa a ser, nesta eleição, em cada campi e depois enviada à Cascavel para validação.

O encaminhamento do resultado da consulta ao reitor da Universidade deverá ocorrer até o dia 18 de novembro, sendo que a homologação do resultado da consulta pelo COU deverá ser apresentada até o dia 02 de dezembro e o encaminhamento do resultado para o Governo do Estado está prevista para até o dia 06 de dezembro.