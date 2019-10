Umuarama vence Marechal nos pênaltis e avança na Série Ouro

O Umuarama é o segundo finalista da Série Ouro do Paranaense de Futsal. Na noite dessa sexta-feira (25), em Marechal Cândido Rondon, os comandados do técnico Nei Victor foram superados no tempo normal, por 3 a 1, mas nos pênaltis levou a melhor por 4 a 1 e se classificou para a semifinal após quatro anos ausente desta fase do Estadual.

O jogo

Derrotado por 3 a 1 no jogo de ida, em Umuarama, o Marechal Futsal entrou em quadra com a necessidade de uma vitória em casa para levar a partida à disputa de pênaltis. E começou a fazer sua parte logo aos 8min, com um gol de Eduardo Jabá em cobrança de pênalti. Dois minutos depois, o Umuarama empatou com Hugo e deu início a uma pressão em busca da virada. Porém o time rondoniense suportou a pressão e conseguiu voltar a marcar aos 16min, com Biel, que recebeu de Fellipe Mello e bateu no canto.

Tensão no 2º tempo

Na etapa final, o cenário foi de tensão para os donos da casa, já que o Umuarama pressionou e obrigou o goleiro Rennan a trabalhar bastante. O goleiro do Marechal realizou grandes defesas e evitou o empate, até que aos 18min marcou um belo gol, aproveitando-se que o Umuarama utilizava o goleiro-linha e batendo de primeira a bola que sobrou em seus pés, encobrindo todos e decretando a vitória dos rondonienses no tempo normal, levando a disputa da vaga aos pênaltis.

Pênaltis

Nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Lucas, do Umuarama. Ele defendeu as cobranças de Suelton e Fellipe Mello e garantiu o time da Capital da Amizade semifinal da Série Ouro, para enfrentar Campo Mourão ou Foz Cataratas, que definirão amanhã que avança de fase.

Liga Futsal Paraná

Já o Marechal Futsal, com a eliminação do Campeonato Paranaense, volta suas atenções para Liga Futsal Paraná, campeonato no qual o time tem compromisso marcado para quarta-feira (30), às 19h30 diante do Toledo, no Ginásio Ney Braga, na primeira partida das quartas de final.