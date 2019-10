Duelos da semi da Série Ouro serão definidos neste domingo

Cascavel – A Série Ouro do Paranaense de Futsal será movimentada neste fim de semana pelos últimos jogos da rodada de volta das quartas de final. Neste sábado (26), Pato e Dois Vizinhos fazem duelo para definir o outro representante do sudoeste na semifinal, às 20h05, no Dolivar Lavarda, em Pato Branco, enquanto no domingo (27) será a vez de Campo Mourão x Foz Cataratas definir se o time do oeste ou o do noroeste seguirá de fase, às 11h, na Arena UTFPR, em Campo Mourão.

No duelo regional do sudoeste, a igualdade prevaleceu no jogo de ida, com empate por 2 a 2 em Dois Vizinhos. Com isso, quem vencer avançará à semi, enquanto nova igualdade levará a disputa aos pênaltis.

O Pato, campeão em 2017, tenta chegar à sua terceira semifinal seguida, desde o acesso à Série Ouro, há dois anos. Já o Dois Vizinhos tenta um feito inédito.

Já no duelo entre Campo Mourão e Foz Cataratas a rivalidade estará à flor da pele, como já foi pelas quartas de final da Liga Nacional, há 20 dias. Naquela ocasião, o time da terra das Cataratas largou em vantagem em casa e foi eliminado como visitante, num jogo conturbado. Na Ouro, o Foz também venceu como mandante, por 5 a 3, resultado que lhe dá a vantagem do empate para seguir à sua segunda semifinal consecutiva, na defesa do título paranaense conquistado ano passado. Já o Campo Mourão precisa vencer no tempo normal para levar a disputa da vaga aos pênaltis.

Pelo regulamento do Paranaense, quem avançar de Pato x Dois Vizinhos enfrentará o Marreco, que eliminou o Cascavel, em uma das semifinais. Já quem passar de Campo Mourão x Foz Cataratas enfrentará o vencedor de Marechal x Umuarama, que decidiram vaga sexta-feira (25) – ver resultado na capa do jornal.