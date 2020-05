Umuarama à beira dos 2.100 casos de dengue confirmados

Enquanto muito se fala sobre coronavírus, a situação epidêmica de dengue em Umuarama se agrava. Na quinta-feira (7) a Secretaria Municipal de Saúde divulgou o boletim atualizado, mostrando que a cidade já registra 2097 casos confirmados da doença.

O panorama fica ainda pior quando são analisados os casos suspeitos. Atualmente Umuarama tem 4.407 pessoas que apresentaram os sintomas e ainda aguardam a confirmação (ou descarte) através de exames.

O número de casos descartados subiu de 2856 na quarta-feira (6) para 2979 no dia seguinte. Com isso, o município contabiliza 9483 notificações – que envolvem os casos descartados, confirmados e suspeitos.

Na última quarta a Prefeitura divulgou que, devido aos números alarmantes, além de manter as ações constantes de combate ao mosquito, tem intensificado o trabalho. Diariamente os agentes de combate a endemias (ACEs) coordenam trabalhos com a colaboração de voluntários em regiões residenciais, comerciais e industriais da cidade, recolhendo materiais que possam acumular água e favorecer a reprodução do Aedes aegytpi, transmissor da dengue, zica vírus e febre chikungunya. No entanto, o combate ao mosquito também depende muito da colaboração da população.

Troca de horário

A Secretaria Municipal da Saúde alterou pela segunda vez, o horário de funcionamento do Ambulatório de Agravos, implantado para atendimento exclusivo aos casos de suspeita de dengue.

Desde ontem (7), o ambulatório – que atende de segunda a sábado – passou a funcionar das 7h às 19h. A alteração objetiva atender melhor à demanda que tem se apresentado com grande volume a partir das 7h.

A secretária municipal de Saúde, Cecília Cividini, lembra que a unidade tem grande fluxo de pacientes porque atende suspeitas de dengue de toda a cidade. “A situação de epidemia permanece e esses pacientes elevariam o fluxo nas unidades de saúde e no Pronto Atendimento 24h Dr. Cândido Garcia”, disse. “Por isso as pessoas que tiverem sintomas de dengue devem procurar diretamente o ambulatório, que fica na avenida Rio Branco, ao lado do Centro Cultural Vera Schubert”, reforçou.

Sintomas

Os principais sintomas de dengue são febre alta, náuseas, vômitos e enjoo, dor de cabeça, no fundo dos olhos e pelo corpo, pequenas manchas vermelhas na pele, mal-estar, cansaço extremo e dor abdominal, nos ossos e nas articulações. Porém, nem todos os sintomas precisam ser sentidos para que o paciente procure atendimento.