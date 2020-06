Uma pessoa morre e outra fica em estado grave em acidente na BR-277 em Laranjeiras do Sul

Um grave acidente resultou em uma morte e outra vítima ficou em estado grave na BR-277, perímetro urbano de Laranjeiras do Sul no começo da noite desta quinta-feira (18).

A equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu o acidente por volta das 18h30.

De acordo com a PRF, o condutor de uma van, ainda sem placas, mas com nota fiscal de Guarapuava, que seguia sentido Curitiba, colidiu violentamente na traseira de um caminhão de transporte de leite.

O motorista foi socorrido e levado em estado grave para o hospital de Laranjeiras do Sul. O passageiro da van, ainda foi retirado com vida das ferragens pela equipe dos Bombeiros e socorristas, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

As equipes estão no local e aguardam a chegada do IML (Instituto Médico Legal) e polícia técnica. O condutor do caminhão de leite foi submetido ao teste do bafômetro o qual revelou resultado negativo para álcool.

As causa do acidente ainda serão apuradas.