Uma boa idéia. Ouro Verde do Oeste quer dar fim aos copos descartáveis

Pensando na qualidade de vida e na sustentabilidade no ambiente de trabalho, a Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Verde do Oeste vem desenvolvendo um Projeto para diminuir o uso de copos descartáveis na Unidade Básica de Saúde como forma de minimizar a produção de resíduos pelos funcionários do local e promover a conscientização da população através de cartilhas de percepção ambiental. Em 2015, o Projeto permitiu a confecção de xícaras personalizadas através da venda de materiais recicláveis coletados pelos funcionários e vendidos para a arrecadação de fundos.

Na última quarta-feira (10), o Projeto intitulado “Reciclagem de papeis como modelo de sustentação econômica de copos descartáveis da Unidade de Saúde de Ouro Verde do Oeste-PR” deu mais um passo importante dentro de suas ações. Através do Convênio nº 4500049115 entre Itaipu Binacional e o Município, foram adquiridas squeezes (garrafas personalizadas) de inox que também irão auxiliar na diminuição de copos descartáveis.

As squeezes, além de diminuir a produção de resíduos pelos funcionários da Unidade Básica de Saúde, também proporcionarão uma melhor qualidade de vida atribuída ao hábito de beber água, uma substância essencial para a vida.