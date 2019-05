Um homem de muitos legados

Hostílio Lustosa foi um homem dedicado à família, aos amigos e à vida política. Nascido em Palmas, região centro-sul paranaense, mudou-se para Cascavel em 1970, com 20 anos mas já ciente de que essa era uma região progressista.

O irmão caçula, João Lustosa, lembra o que mais alegrava Hostílio: “Com certeza era fazer a boa política, conversar com os amigos e torcer para o Santos”, brinca.

O irmão conta que tem várias lembranças alegres com Hostílio, mas uma delas parece mais especial: “Nós fomos pescar em Boa Vista da Aparecida, rimos e brincamos muito”.

Carreira

Hostílio sempre foi atrás do que desejava. Formado em Ciências Contábeis pela antiga Fecivel, foi na época da graduação que ele tomou gosto pela política. Presidiu o diretório dos estudantes da Fecivel, fato que o levou a se candidatar a vereador. O resultado não foi diferente do esperado: Hostílio foi eleito vereador na legislatura de 1983 a 1988.

No mesmo período, ele ocupou cargos de secretário na Administração do então prefeito Fidelcino Tolentino. Na eleição seguinte foi eleito vice-prefeito, com o prefeito Salazar Barreiros, e ocupou a função no Paço Municipal de 1989 a 1992.

Durante 15 anos ele atuou como assessor parlamentar do senador Osmar Dias e nos últimos dez anos foi assessor do ex-deputado federal Alfredo Kaefer.

Legado

Hostílio Lustosa era conhecido pelos amigos como um homem feliz, honesto e que construiu um grande legado: “Como político, não roubou. Como cidadão, era participante. Como ser humano, só fazia o bem”, lista o amigo Antônio Carlos Baratter.

Antônio destaca também que o grande amigo era um homem simples. “Ele era incapaz de ofender alguém e sabia a diferença entre dinheiro e riqueza”.

Hostílio tinha 69 anos e deixará saudades em amigos e familiares. “Ficam as lembranças para contar como a vida dele foi gloriosa”, diz Baratter, emocionado.

Diagnóstico

Hostílio Lustosa estava lutando com problemas renais, e foi internado dia 26 de fevereiro, e no último dia 22 ele descansou. Hostílio deixou três filhos Charles, Felipe e Tiago, e sua parceria Rosângela Souza.