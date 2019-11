Um homem com o propósito de servir a Deus

Mineiro nascido em Carlos Chagas, Gildázio Moreira Martins veio para o Paraná com 35 anos de idade, já casado, pai de quatros filhos e à espera da caçula. A família mudou de estado em busca de melhores oportunidades de trabalho.

“Na época, um dos meus tios, o Getúlio, morava em Jotaesse e falou para o meu pai que aqui, no Paraná, havia mais empregos. Então a família toda se mudou”, conta Marli Moreira, filha de Gildázio.

Eram os anos 70 quando a família se mudou para Jotaesse, onde trabalhava na lavoura.

Mesmo longe da sua terra natal, Gildázio nunca deixou de frequentar sua igreja, a Congregação Cristã do Brasil, onde sempre trabalhava como voluntário.

E foi então que, em 1989, Gildázio e sua prole se mudaram para Cascavel, uma cidade em franca expansão. A família encontrou um lar no Bairro Morumbi, onde vive até hoje.

Em Cascavel, Gildázio começou a trabalhar como pedreiro. “Pela experiência como pedreiro e por saber lidar com construções, ele sempre ajudava a construir novas igrejas pela cidade, porque ele gostava muito de estar envolvido com a igreja e ajudar as pessoas”, lembra Marli.

Foto: 10 obituário

Legenda:

Gildázio e a esposa, Deográcia, com a filha Marli

Box:

Pioneiro

A família de Gildázio Moreira Martins foi uma das pioneiras no Bairro Morumbi, que, na década de 90, foi um dos bairros que ajudaram no grande crescimento da zona norte da cidade. “Quando nós viemos morar em Cascavel havia só duas casas no bairro. Logo meu pai fez amizade com todo o mundo e até com as pessoas de bairros vizinhos”, conta Marli Moreira.

Box:

A despedida

Em 2011, já com 76 anos, Gildázio Moreira Martins sofreu um derrame, que o deixou acamado. Na última segunda-feira (11), ele sofreu mais um derrame, mas dessa vez não resistiu e faleceu em casa.

Gildázio tinha 84 anos. Ele deixa a esposa, Deográcia Lemes Martins, os filhos Gilberto Antonio, José Alberto, Irene das Graças de Oliveira, Silmar e Marli, 15 netos e 15 bisnetos.