Um homem bondoso

Um guerreiro”. É assim que Geruza Mello de Brito, uma das filhas de Avay Mello, define o pai. Avay nasceu em Santa Catarina em 1943 e vivia em Cascavel desde os 16 anos, graças à vontade da mãe de tentar a vida em outro lugar.

Ele trabalhou como motorista do transporte público e foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo durante três mandatos consecutivos.

Em Cascavel ele constituiu uma grande e amada família com a esposa, Rosenir Mello. Os dois residiram a maior parte da vida no Bairro Santa Felicidade. O casal teve cinco filhos e precisou lidar com a difícil perda de um deles, Horacy Mello.

Há aproximadamente dez anos ele e a esposa passaram a residir no Bairro Neva.

Para Geruza, Avay foi um grande exemplo. “Ele deixou um legado muito bonito. Todos que o conheceram sabem que ele era uma pessoa boa e que pensava mais nos outros do que em si próprio. Para ele, importava que os outros estivessem bem”, descreve, emocionada.

Alegrias simples da vida

A filha Geruza Mello de Brito conta que um dos motivos de felicidade do pai era ir à Quarta Igreja Quadrangular. Além disso, Avay gostava muito de ter a família por perto, tanto nos momentos bons quanto nos ruins. “Ele gostava de ver todos os filhos reunidos e todo o mundo bem, fazia tudo o que podia para ajudar”, relata.

Ela cita uma das lembranças com o pai que a marcou muito: “Não é uma lembrança muito feliz, mas é algo do qual eu nunca irei me esquecer. Eu fui com ele fazer a hemodiálise e em um dado momento ele segurou forte a minha mão e disse que eu estava dando vida a ele”.

Causa

Avay Mello tinha diabetes e por conta da doença desenvolveu um problema renal crônico. Ele fazia hemodiálise para filtrar e limpar o sangue, mas no dia 5 de junho os rins não resistiram mais. Avay deixou a esposa e quatro filhos: Evelin, Reni, Geruza e Débora Mello, além de 14 netos e sete bisnetos.