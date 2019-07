Um Coritiba diferente na volta da Série B

Criciúma – O Coritiba é o primeiro time paranaense a entrar em campo pela Série B após a pausa para a Copa América. O Coxa volta a competir nesta terça-feira (9), às 21h30, contra o Criciúma, em compromisso válido pela nona rodada da Série B.

Uma das lideranças da equipe, Rafael Lima fez questão de valorizar o período de treinamentos que o Coxa teve em virtude da parada da Copa América. “Foi bastante importante, pois o nosso treinador pôde fazer ajustes necessários. Agora teremos a retomada da competição e vejo um Coritiba pronto para fazer um segundo semestre muito melhor do que foi o primeiro”, declarou o zagueiro, que já subiu à Série A vestindo as camisas da Chapecoense e do América Mineiro.

Na sequência, o Coxa terá dois compromissos em casa, contra o São Bento e contra o Vila Nova.

No mês de julho, além de São Bento e Vila Nova, o Coritiba vai receber também no Couto Pereira a equipe do Botafogo-SP. Para os três duelos, a diretoria alviverde deu continuidade à promoção de pacotes de ingressos. Por R$ 15, o torcedor coxa-branca pode assistir a essas três partidas.

O Coxa é o nono colocado com 12 pontos, com três pontos a menos que a Ponte Preta, que está em quarto.