UFPR destina verba própria para pesquisa

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) publicou quatro editais de promoção à pesquisa com verbas da própria instituição na segunda-feira (22). Os recursos serão destinados para manutenção de equipamentos e laboratórios, apoio a atividades de pesquisa e a publicações científicas internacionais e realização de workshops de pesquisa e conhecimento. Ao todo, serão R$ 2,5 milhões. Este é o segundo ano consecutivo de abertura dos editais. Propostas de apoio a atividades de pesquisa podem ser feitas até 21 de junho e as demais são de fluxo contínuo ou enquanto existir disponibilidade financeira. As submissões devem ser feitas pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da UFPR.

O pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade, Francisco de Assis Mendonça, destaca que é preciso garantir a continuidade das pesquisas diante dos cortes de investimentos na área no Brasil. “Há um esforço inimaginável para que as pesquisas não parem diante desse contexto. A PRPPG e a UFPR se preocupam e se comprometem diretamente com a produção de conhecimento, abrindo os editais pelo segundo ano consecutivo”, diz.

O reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, reforça que o investimento em ciência é importante para a soberania nacional e para permitir o desenvolvimento da economia e da sociedade em geral, com aumento da qualidade de vida da população. “Nesse sentido, nossa administração sempre buscou valorizar o tripé ensino, pesquisa e extensão. Mesmo nestes momentos de crise econômica mais aguda, conseguimos destinar uma parcela significativa de orçamento próprio para a pesquisa”.

Os editais completos, com mais informações, estão disponíveis no link: http://www.prppg.ufpr.br/site/pesquisa/apoio_pesquisa/