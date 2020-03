UFFS faz doação de EPIs a prefeituras e ao SAMU da região Sudoeste do PR

Com objetivo de auxiliar os municípios da região Sudoeste do Paraná no combate ao novo coronavírus, a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – Campus Realeza fez a doação de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como máscaras e luvas cirúrgicas. Os EPIs foram entregues nesta segunda-feira (30) às prefeituras das cidades de Salto do Lontra e Realeza e ao Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná (Ciruspar-Samu).

Além de vários tipos de máscaras e luvas, a Universidade também doou aventais cirúrgicos, toucas, óculos de segurança, protetores faciais, dois termômetros infravermelho, entre outros materiais. Os equipamentos de segurança, vestuário hospitalar e demais suprimentos cirúrgicos e ambulatoriais entregues chegam ao valor de R$ 17 mil.

Os materiais doados seriam utilizados nos Laboratórios, assim como no Hospital Veterinário Universitário da UFFS, porém, com a suspensão do calendário acadêmico e dos atendimentos veterinários, foi sugerida a destinação dos produtos para combater o COVID-19. “A destinação dos materiais e equipamentos de segurança ao combate do novo coronavírus são mais importantes para a sociedade neste momento. Ademais, o campus segue com outras estratégias para colaborar com a comunidade neste momento tão difícil”,

A coordenadora geral do Ciruspar-Samu, Kelly Cristine Custódio dos Santos, explica sobre a importância dos EPIs neste momento. “Estamos vivendo uma grande emergência sanitária e os profissionais do SAMU e dos hospitais da região, que atuam na linha de frente – apesar dos anseios – querem lutar, mas precisam contar com a mínima proteção diante deste inimigo invisível. Nos últimos dias temos recebido muito apoio e hoje recebemos a informação sobre a doação de materiais pela UFFS por meio da presidente do Conselho Regional dos Secretários Municipais de Saúde e secretária de Saúde de Planalto, Nadiane Carla Schlosser. Em nome de toda família SAMU 192 Sudoeste do Paraná nosso muito obrigada”, finalizou.

O prefeito do município de Salto do Lontra, Maurício Baú, também agradeceu a contribuição. “Esses materiais irão auxiliar o nosso município e outros nesse momento difícil para a aquisição desses produtos, visto a grande procura e a escassez. Agradecemos a Universidade por esse gesto, assim como a outras entidades que estão buscando contribuir com o combate ao novo coronavírus”, disse.

Pelo município de Realeza, a coordenadora do Setor de Vigilância em Saúde, a bióloga Camila Eduarda Viana, recebeu os EPIs e também falou sobre o uso dos materiais. “Vamos utilizar na unidade sentinela, especialmente pensada para o atendimento de casos suspeitos no município. Há várias dificuldades em comprar esses EPIs no momento. Agradecemos a UFFS que doou exatamente o que precisávamos, como máscaras e luvas”, destacou.