UFC: Paranaense Jéssica Bate-Estaca defende cinturão pela primeira vez

Rio de Janeiro – Quase quatro meses depois de ter alcançado o topo da categoria do peso palha (52 kg) do UFC lutando no Rio de Janeiro, a lutadora paranaense Jéssica “Bate-Estaca” Andrade realiza neste fim de semana sua primeira defesa de cinturão, em luta contra a atleta da casa Weili Zhang, na China. O card preliminar está marcado para iniciar às 4h e o principal às 7h deste domingo, ambos pelo horário brasileiro.

Umuaramense, Jéssica, de 27 anos, está no Ultimate desde 2013, período em que realizou 15 lutas e foi derrotada apenas quatro vezes. Sua última luta em maio, quando tirou o cinturão de Rose Namajunas com seu famoso golpe “bate-estaca”. Já a chinesa Weili Zhang, de 30 anos, estreou no UFC em 2017, e de lá para cá realizou uma luta por ano, com três vitórias. A última foi em março, com triunfo sobre Tecia Torres por decisão unânime.

Outro lutador paranaense fará a luta co-principal na China: Elizeu “Capoeira” dos Santos, de Francisco Beltrão. Embalado por sete vitórias consecutivas na organização, o meio-médio (77 kg) busca dar sequência na boa fase para se firmar de vez no ranking da categoria e encarar rivais mais conhecidos do público. Para isso, precisa vencer o chinês Jingliang Li neste fim de semana.

Além de Bate-Estaca e Capoeira, outros três brasileiros entram em ação no evento, com destaque para o duelo de compatriotas estreantes na organização nos pesos-galos (61 kg): a carioca Karol Rosa x a mineira Lara Procópio. Já o paulista Thiago Moises busca a segunda vitória no UFC diante do peso-leve (70 kg) russo Damir Ismagulov.