UFC | Furacão do Octógono desafia gigante holandês

O UFC Washington é destaque no mundo das lutas neste sábado (7), a partir das 19h30 (de Brasília). A luta principal será entre o surinamês Jairzinho Rozenstruik e o veterano holandês Alistair Overeem, pelos pesos pesados. O jovem emergente entrou na luta principal do evento há cerca de um mês para substituir Walt Harris, o que deixa o combate ainda mais empolgante. Conhecido como “Furacão do Octógono”, Jairzinho Rozenstruik estreou esse ano no Ultimate e fará apenas sua quarta luta no UFC, e tentará sua quarta vitória por nocaute. O mais longe que chegou foi ao 2º round. Ao todo, tem nove vitórias na carreira, e nenhuma derrota. Já Alistair Overeem, de 1,93m, está no UFC desde 2011, com dez vitórias e seis derrotas. Este ano, lutou apenas uma vez e venceu, o russo Oleksiy Oliynyk.