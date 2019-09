UBS Santa Cruz está fechada para mudança

A UBS (Unidade Básica de Saúde) do Bairro Santa Cruz, zona oeste de Cascavel, ficará fechada durante esta semana para atendimento à população em razão de mudança.

A unidade será reaberta na segunda-feira (30), em horário normal, das 7h às 22h, retornando ao endereço anterior, na Rua Xavantes, 729, que passou por reforma nos últimos meses.

De acordo com o gerente da Atenção Primária, Ali Hassan Haidar, “durante o período de mudança os pacientes que necessitarem de atendimento podem procurar as unidades mais próximas ou as UPAs”.

A reforma

A reforma da UBS Santa Cruz, iniciada nos primeiros meses do ano, faz parte do cronograma de reformas das 18 unidades de saúde do Município e teve investimento de R$ 135.315,47, contemplando a instalação de itens como divisórias em Drywall em substituição às antigas divisórias navais, pintura interna e externa de paredes e portas de madeira, revestimento cerâmico do piso, forro de PVC, instalações elétricas parciais, cobertura parcial de telha em fibrocimento, rufo e estrutura de aço para telhado.

A entrega oficial das obras será na segunda-feira (30), às 17h30, na Rua Xavantes, 729, Bairro Santa Cruz.