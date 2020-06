Turismo Nacional Virtual define primeiro campeão

A última etapa, disputada com o circuito do Autódromo de Cascavel, foi disputadíssima Crédito: Divulgação

O Autódromo de Curitiba vai sediar as etapas decisivas do Turismo Nacional Virtual a partir desta quinta-feira (18), começando com a categoria PRO. As quatro corridas que indicarão o campeão serão transmitidas a partir das 20h, no youtube/TurismoNacionalBR, com narração de Osires Junior e comentários de Deivicris de Cristo.

Após as cinco etapas disputas e com todos os descartes dos piores resultados dos pilotos já computados, o gaúcho Alberto Brod (Fiat Argo) é o grande favorito ao título. Ele tem 92 pontos de vantagem e depende apenas dos próprios resultados.

“A expectativa é muito grande a cada hora que passa. A vantagem é considerável, mas temos 105 pontos em disputa e muita coisa pode acontecer em uma pista rápida como a de Curitiba”, contou Brod.

Enquanto isso, outros dois pilotos chegam para a última etapa com chances matemáticas de título e travando uma disputa particular pela vice-liderança. Empatados com 251 pontos estão Laerton Souza (Hyundai HB20) e Carlos Erwig (Fiat Argo).

Depois da categoria PRO, Curitiba também sediará as decisões da categoria Super, no dia 22 de junho; e, das categorias A e B, no dia 29 de junho.

Cacá Bueno

A participação de Cacá Bueno na Stock Car em 2020 está confirmada após o anúncio do novo time do pentacampeão da categoria: iCarros-ACDelco Crown Racing. O maior campeão em atividade da Stock (com cinco títulos) competirá na temporada completa deste ano com a mesma equipe técnica a qual competiu nos últimos três anos, mas agora com novos patrocinadores e em carro único. “O ano de 2020 tem sido desafiador para todo o mundo, talvez o mais difícil em todos os sentidos para muita gente e para mim não foi diferente. Nunca tive dúvidas e sempre acreditei que estaria no grid da Stock Car e, por isso, estou muito grato a iCarros, ACDelco e Red Bull, três empresas com a qual já tenho uma história incrível de apoio e que se unem neste novo projeto na Crown Racing”, explica Cacá Bueno, que correrá com o novo modelo Cruze da Chevrolet – em 2020, a Stock Car volta a ter duas marcas no grid.

Cascavel de Ouro

Cacá Bueno também pretende disputar a Cascavel de Ouro, marcada para o dia 1º de novembro. A ideia é ter como parceiro o pai, Galvão Bueno, narrador da Rede Globo, e o irmão Popó Bueno.