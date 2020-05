Turismo Nacional tem novos líderes

As classes A e B fecharam a etapa de Goiânia do Turismo Nacional Virtual, categoria que está ofertando a maior premiação do automobilismo virtual nacional, dando aos pilotos a possibilidade de disputarem uma etapa no automobilismo real. Após duas corridas em cada uma das etapas, Dilan Esteves na A, e Thalisson Cardoso, na B, assumiram a liderança. Os três primeiros de cada categoria são: Categoria A – 1º) Dilan Esteves (RS), Hyundai HB20), com 111 pontos; 2º) Wilton Pena (MG), Hyundai HB20), 76; e 3º) Raul Haus (PR), VW UP), com 76 pontos. Categoria B – 1º) Thalisson Cardoso (RS), Hyundai HB20, com 133 pontos; 2º) Gabriel Bechtold (SC), Hyundai HB20, 120; e 3º) Bruno Santos (PE), Hyundai HB20, com 94 pontos.